Como, Nico Paz: "Sconfitta dura perché meritavamo molto di più contro una grande squadra"
Il fantasista del Como, Nico Paz, ha commentato sui social la sconfitta patita ieri sera contro il Milan (1-3 il risultato finale): "Sconfitta dura perché abbiamo meritato molto di più contro una grande squadra, ma sappiamo che siamo sulla strada giusta. Forza Como!", le parole dell'argentino su Instagram.
