Domani Avellino-Carrarese, i convocati di Biancolino: fuori Insigne e Kumi
In vista del match tra Avellino e Carrarese, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:
Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;
Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani;
Centrocampisti: 6 Palmiero, 11 D’Andrea, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;
Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 99 Favilli.
REPORT
Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.
Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.
