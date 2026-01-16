Il Pisa domina contro l'Atalanta, ma non riesce a segnare: 0-0 dopo 45 minuti alla Cetilar Arena

Finisce 0-0 il primo tempo alla Cetilar Arena tra Pisa e Atalanta, al termine di 45 minuti intensi e a tratti sorprendenti, soprattutto per l’atteggiamento dei padroni di casa. La squadra nerazzurra ha imposto sin da subito un ritmo alto e una pressione costante, costringendo l’Atalanta a difendersi bassa per lunghi tratti e a cercare diverse soluzioni per uscire dalla morsa toscana. Il risultato non si sblocca, ma il copione dell'incontro racconta molto più di quanto dica lo 0-0 parziale.

Non ci sono dubbi: il Pisa costruisce le occasioni più nitide del primo tempo. Al 22’ arriva la doppia chance clamorosa: Marin verticalizza per Aebischer, che invece di calciare serve Meister, fermato da un grande intervento di Carnesecchi; sulla ribattuta lo stesso Aebischer rimette in mezzo, ma l’attaccante danese non arriva per un soffio. Poco prima e poco dopo, Angori crea pericoli su palla inattiva, mentre Moreo e Touré provano a finalizzare la mole di gioco prodotta, senza però trovare lo specchio della porta.

L’Atalanta si affida soprattutto alle ripartenze e ai lampi individuali. Al 31’ De Ketelaere sfiora il vantaggio di testa sugli sviluppi di un’azione confusa, mentre al 39’ Bernasconi viene anticipato in uscita da Scuffet dopo una bella imbucata verticale. Al 45’ si va dunque al riposo sullo 0-0: Pisa in controllo per lunghi tratti, Atalanta compatta e attendista, con il risultato ancora apertissimo.

