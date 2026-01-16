Sampdoria-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Esposito parte dal primo minuto
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Virtus Entella, anticipo della 20ª giornata di Serie B
SAMPDORIA (3-4-1-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic; Depaoli, Esposito, Henderson, Vulikic, Ioannou; Cherubini; Brunori, Coda. Allenatore: Gregucci
ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Marconi, Tiritiello, Parodi; Di Mario, Karic, Nichetti, Mezzoni; Guiu, Franzoni; Debenedetti. Allenatore: Chiappella
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile