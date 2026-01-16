Kings World Cup Nations 2026, l'Italia si ferma ai quarti di finale contro il Brasile

Il match contro i campioni in carica si è chiuso con il risultato di 15-5 per i verdeoro

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Si conclude alla Trident Arena di San Paolo il percorso degli Azzurri nella Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Dopo una fase a gironi impeccabile, chiusa con tre vittorie contro Francia, Polonia e Algeria, la nazionale italiana viene eliminata ai quarti di finale per mano dei padroni di casa del Brasile. Il match contro i campioni in carica, che hanno trionfato l'anno scorso all'Allianz Stadium di Torino contro la Colombia, si è chiuso con il risultato di 15 a 5 in favore dei verdeoro. Nonostante un inizio equilibrato e la determinazione mostrata dal gruppo, la qualità tecnica del Brasile ha prevalso. Per l'Italia restano le buone prestazioni offerte durante tutto il torneo e la capacità di competere ai massimi livelli della categoria. La competizione entra ora nella sua fase decisiva.

Giovedì 15 gennaio si disputeranno le semifinali: la prima vedrà il Messico, reduce dal successo sulla Francia, affrontare il Brasile. A sfidarsi per l'altro posto in finale saranno le vincenti dei quarti odierni tra Cile contro Germania e Spagna contro Stati Uniti. L'atto finale del torneo si giocherà sabato 17 gennaio nella cornice dell'Allianz Parque di San Paolo, dove verrà assegnato il titolo mondiale. Tutte le partite della competizione sono disponibili in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Kings League e gratuitamente sulla piattaforma Dazn. (ANSA).