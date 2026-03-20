La grande tradizione dei portieri della Juventus, adesso non va sbagliato il prossimo

Uno dei problemi della Juve è tra i pali: Perin ha scavalcato Di Gregorio nelle gerarchie di Spalletti, la società sta cercando un portiere per il futuro

Zoff, Tacconi, Peruzzi, Buffon: la Juve tra i pali in passato ha avuto molti fuoriclasse. Per questo è molto difficile trovare un portiere all'altezza. Szczesny per esempio non era male, ma fu ceduto.

Ora però il problema c'è.

Complice una serie di errori fatali, Di Gregorio è finito in panchina, da quattro partite (Champions compresa) titolare è Perin. Malgrado qualche indecisione contro la Roma, l'ex giocatore del Genoa oggettivamente sta dando maggiore sicurezza del suo collega cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Qualche tempo fa Spalletti aveva ipotizzato un'alternanza, ma la decisione ora pare definitiva. Sarebbe comprensibile perché in un ruolo così delicato, la continuità è cosa buona e giusta.

Altrettanto giustamente la Juve sta cercando un nuovo portiere. Un elemento affidabile e in grado di dare qualche punto nell'arco della stagione. Ci sono alcuni nomi accostati alla Signora tra difficoltà e affari possibili. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Carnesecchi, ma l'Atalanta è bottega cara e non lo cederebbe per di 40 milioni di euro. Vicario va verso l'addio al Tottenham, sull'ex Empoli l'Inter pare però in vantaggio. Alisson ha prolungato con il Liverpool, Martinez difficile da raggiungere, De Gea potrebbe essere un profilo adatto se dirà addio alla Fiorentina, magari con Daffara a crescere alle sua spalle. I mostri sacri del passato restano un ricordo, ma tra i pali la Juve ha bisogno di certezze. Algoritmo o meno, vietato sbagliare.