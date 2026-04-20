Lecce-Fiorentina 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (84’ Ndaba); Coulibaly, Ngom (57’ Gandelman), Ramadani; Pierotti, Cheddira (57’ Stulic), Ndri (57’ Banda). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Fofana, Kovac, Helgason, Sala, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens (11’ Balbo); Fagioli (80’ Fabbian); Harrison (80’ Fazzini), Ndour (80’ Brescianini), Mandragora, Gudmundsson (60’ Solomon); Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Puzzoli. Allenatore: Vanoli
Arbitro: Maresca
Marcatori: 30’ Harrison (F), 71’ Tiago Gabriel (L)
Ammoniti: Pierotti (L), Tiago Gabriel (L), De Gea (F), Fazzini (F), Solomon (F)
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