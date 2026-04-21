Furto in casa di Zaniolo 'codardi, solo perché non ero presente'

La denuncia, poi rimossa, sui social del numero 10 dell'Udinese

(ANSA) - UDINE, 20 APR - Messaggio duro, sui social, da parte del calciatore dell'Udinese Nicolò Zaniolo, che ha denunciato un'intrusione notturna nella propria abitazione. "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine - ha scritto il numero 10 della formazione friulana - sapendo che io non ero in casa, volevo dire che vi è andata molto male". Zaniolo ha poi aggiunto: "Io non ero in casa: magari ci fossi stato". Conclusione sarcastica: "Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo".

Non risultano al momento ulteriori dettagli sull'accaduto né comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. Il post - che poi è stato rimosso - ha rapidamente attirato l'attenzione dei tifosi e degli utenti, collezionando centinaia di attestazioni di solidarietà da parte dei fan. (ANSA).