Una straordinaria dichiarazione d'amore. Pio Esposito la bandiera che serve all'Inter

Le parole dell'agente di Francesco Pio Esposito di ieri, Mario Giuffredi, suonano come musica per le orecchie dei tifosi dell'Inter. Mica banali, mica scontate. Una straordinaria dichiarazione d'amore. "Sta bene all'Inter, credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni. Pensare al mercato per lui… A meno che non sia un volere dell'Inter, non è un volere che appartiene a me o al ragazzo. Per me il mercato per Pio Esposito non è mai iniziato e mai inizierà, è felice di rimanere all'Inter e fare la sua carriera lì".

Nel calcio delle voci, delle verità mai dette, delle frasi a metà, quella dell'agente del ragazzo è una sentenza in calce. E, come detto, mica scontata e banale. Perché il nostro pallone, il nostro campionato, ha bisogno di ritrovare qualche bandiera che sappia (e voglia!) sventolare. Mica siamo nostalgici, il pallone è cambiato, tempus fugit, il giuoco di oggi mica è più tale e c'è ben poco spazio per i sentimenti.

Così, in questi ferventi e frementi tempi moderni, parole così sono musica. Perché Pio Esposito sta bene all'Inter, la sua volontà è chiarita e ora il pallone passa nella metà campo del club. Come dire: la penna per firmare un amore eterno, finché dura beninteso perché poi gli allenatori cambiano, i momenti passano, e ogni campionato riparte da zero, è nelle mani della punta. L'assist, delizioso, è servito. Marotta e Ausilio non se lo lascino scappare. Lo sanno bene, benissimo: ne arrivano pochissimi così...