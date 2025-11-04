L'infelice uscita sessista del Ds del Brindisi. Non arrivano scuse, ma non passa in sordina

Una normalissima conferenza stampa quella che si è tenuta domenica a Brindisi, a margine della vittoria della formazione pugliese - ora in Eccellenza - contro il Novoli, battuto 2-1; o meglio, la conferenza aveva tutti i presupposti per essere il più classico dei post gara, se non fosse per una macchia dovuta a una battuta sessista rivolta all'addetta stampa del club, Caterina Cerino.

Quello che è accaduto sta adesso rimbalzando su tutti i social, considerando la diretta Facebook del post partita. Cerino stava sistemando il microfono sulla maglietta del Direttore Sportivo Emanuele Righi, che se ne è uscito con la frase "Con l'ultima donna che ha fatto così ho fatto quattro figli”; frase completamente senza contesto, che ha poi causato imbarazzo nel dirigente, che comunque non si è scusato, ma si è solo limitato a chiedere di tagliare l'uscita poco felice, ribendo poi che l'addetta stampa lo avesse toccato (al minuto 05.32 del video in fondo al pezzo). Risate in sala stampa, quando da ridere, oggettivamente, non c'era niente.

Come non c'è da spiegare che queste non sono goliardate, ma commenti fuori luogo che offendono una persona che è li solo per uno scopo: svolgere il suo lavoro. E il silenzio del club, diventa assordante.