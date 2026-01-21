Lutto nel calcio, addio a Pierino Cucchi

Piero Cucchi (Boffalora sopra Ticino, 27 giugno 1939 – Tortona, 19 gennaio 2026) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano.

Pierino Cucchi e morto questa mattina, a Tortona, all’età di 86 anni. Ex calciatore, anche nella Lazio, e allenatore, aveva giocato da centrocampista, lo stesso ruolo del figlio Enrico, che vestì le maglie di Inter, Empoli, Fiorentina e Bari, arrivando anche in Nazionale Under 21. Enrico Cucchi si spense nel 1996, a soli 30 anni, a causa di un tumore.

Fu calciatore e allenatore, ma negli ultimi anni era impegnato nelle attività dell'associazione che porta il nome del figlio Enrico.

Pierino Cucchi, papà di Enrico, ci ha lasciati poche ore fa, portando con sé un pezzo importante di storia sportiva e di memoria collettiva legata al calcio italiano e tortonese. Figura discreta ma molto rispettata, è stato a sua volta calciatore e allenatore, legando il proprio nome a un lungo percorso nel mondo del pallone e alla crescita del figlio Enrico, centrocampista arrivato fino alla Serie A con Inter, Empoli, Fiorentina, Bari e Ravenna.

Nato nel 1939, Piero (per tutti “Pierino”) ha vissuto il calcio in tutte le sue dimensioni: da giocatore dove viene spesso ricordato con la maglia della Lazio, da tecnico – indimenticabile la promozione in serie C alla guida del Derthona nel 1977-78 dopo tre anni in panchina – e da padre di un ragazzo considerato una delle promesse più luminose della sua generazione, scomparso nel 1996 a soli trent’anni a causa di una grave malattia.

Nel ricordo di Enrico, e attraverso l’impegno dell’Associazione a lui intitolata, Pierino ha continuato in questi anni a rappresentare un punto di riferimento umano e morale per chi lo ha conosciuto e per chi ha condiviso con lui valori di lealtà, passione sportiva e attenzione agli altri.

Tutta la città di Tortona si stringe nel ricordo di Pierino Cucchi

La morte di Pierino Cucchi colpisce profondamente Tortona e il mondo del calcio che lo aveva visto protagonista sul campo e a bordo campo, ma soprattutto come padre capace di accompagnare con discrezione e amore la breve ma intensa parabola sportiva di Enrico. In queste ore, amici, tifosi e istituzioni si stringono alla famiglia Cucchi, nel segno di una gratitudine che va oltre il risultato sportivo e tocca la dimensione più autentica dei rapporti umani.