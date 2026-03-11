Oggi in TV, dove vedere le gare di Champions League: Real-City su Prime
Continuano le gare di Champions League, quattro le gare in programma: alle 18.45 Bayer Leverkusen-Arsenal, alle 21.00 Real Madrid-Manchester City (in esclusiva su Prime Video), PSG-Chelsea e Bodo/Glimt-Sporting.
18.00 Fiorentina-Juventus (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
18.45 Bayer Leverkusen-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Real Madrid-Manchester City (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 PSG-Chelsea (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Bodo/Glimt-Sporting (Champions League) - SKY SPORT
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l'opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l'importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Milan: il lavoro di Allegri (e l'opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l'importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"