Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 marzo
All'indomani della sfida dell'Atalanta contro il Bayern Monaco, oggi scenderanno in campo altre otto squadre per disputare l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti di mercoledì 11 marzo:
Champions League - Ottavi di finale
18:45 Leverkusen - Arsenal
21:00 Bodo/Glimt - Sporting
21:00 PSG - Chelsea
21:00 Real Madrid - Manchester City
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
