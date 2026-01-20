Lutto nel mondo del calcio. Scomparso l'ex patron del Lecco Paolo Di Nunno

Il mondo del calcio piange Paolo Di Nunno, imprenditore e dirigente sportivo scomparso nelle ultime ore. Di Nunno ha lasciato un'impronta significativa nel panorama calcistico italiano, in particolare nelle realtà di Canosa e Lecco.

Questo il comunicato del club pugliese:

"Il Canosa Calcio 1948, nella persona del presidente Alessandro Di Nunno e della dirigenza tutta, profondamente addolorati, si stringono attorno alla famiglia Di Nunno per la scomparsa di Paolo, uomo, imprenditore ed ex numero uno di questa gloriosa società.

Nonostante la lontananza, Paolo non ha mai mancato di sottolineare l’attaccamento alle proprie radici e alla sua città d’origine, Canosa di Puglia. Presidente dei rossoblù fra 1983 e 1986 in Serie D, il suo nome rimarrà per sempre scolpito nel cuore e nell’anima di questa società.

Protagonista della storica promozione del Lecco in Serie B, ha sempre legato la sua vita al mondo dello sport e del calcio. Non dimenticheremo mai l’entusiasmo con cui, solo pochi mesi, aveva inteso sposare nuovamente la causa del Canosa Calcio nelle vesti di presidente onorario, seguendola a distanza senza mai perdersi un incontro di campionato.

Ai familiari, parenti, amici, il cordoglio della società. Ciao Paolo, A Dio!"