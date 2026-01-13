Maurizio De Giovanni: "Inter-Napoli spettacolo europeo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"

Lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del pari di San Siro contro l'Inter: "E' il calcio che si dovrebbe vedere, un calcio europeo, grazie a Doveri, che ha fischiato poco e i giocatori si sono subito adeguati. Nessuno che si è rotolato per terra per ore o altri tipi di malcostume. All'estero il calcio è diverso, quello italiano è brutto. Non è che andando italiano si vende andando all'estero, lo si vende se anche qui è gradevole. ma è brutto nel gioco, a vedersi, fatto di simulazioni, maleducazione nei confronti degli arbitri e non solo.

Sembrava di guardare la Premier, l'arbitro fischiava pochissimo. E' stata una grande partita. Era una partita fondamentale ieri, se avesse vinto l'Inter il campionato era finito. Sette punti senza scontri diretti non li riprendi più, anche se manca un girone intero. La lotta Scudetto la vedo anche con la Roma, più del Milan, che ha delle difficoltà anche con squadre inferiori".