Milan-Inter 1-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (28' st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán; Leao (28' st Füllkrug), Pulisic (38' st Nkunku). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. All.: Allegri
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (34' st Diouf), Akanji, Bastoni (22' st Carlos Augusto); Luis Henrique (15' st Dumfries), Barella (22' st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (15' st Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Lautaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Lavelli. All.: Chivu
Arbitro: Doveri
Marcatori: 35' Estupiñán (M).
Ammoniti: Bastoni (I), Dumfries (I), Rabiot (M), Modric (M)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"