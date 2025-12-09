TMW Radio Mussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera"

Mister Giovanni Mussa ha parlato dei temi del campionato a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Como, tramonta l'ipotesi Australia:

"Se si fosse arrivati a queste conclusioni tempo fa, si sarebbe evitato certi discorsi. Si doveva cercare subito l'alternativa. Non possiamo far arbitrare ad arbitri locali, immaginiamoci in caso di errori cosa accadrebbe".

Scudetto, appaiate Napoli e Milan ora: come commenta la vittoria dei rossoneri?

"Questa partita dà autostima e consapevolezza. Ha capito che può giocare anche in altri modi ed è importante essere diverse squadre all'interno della stessa partita. Devi avere alternative e il Milan le sta trovando meglio di altre squadre. Il Milan farà ancora dei salti in avanti, si autodetermina un processo di crescita che porta autostima, diventi più gruppo e più squadra. E in questo ambito Allegri è il migliore. E' ovvio che non possono concedere due gol a Inter e Napoli, ma a squadre fragili, che ti permettono di rientrare".

Pulisic decisivo e capocannoniere, numeri sempre più importanti:

"E' da top club, ha dovuto maturare nel tempo ma sa fare tutto oggi".

E' corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan?

"Sì, è lotta a tre per caratteristiche diverse. Ci saranno campionati con sviluppi diversi, il Milan senza coppe avrà un vantaggio importante più avanti. Il Napoli è squadra solida, forte, l'Inter va inserita per mentalità e valore di squadra. Con percorsi diversi si giocheranno tutto fino alla fine".

Vittorie importanti per Genoa e Parma nella zona calda:

"Il Torino? Il nemico numero uno per le squadre che sono lì è la frenesia. Così porti a casa zero e lo devono capire i giocatori. Serve andare in campo più liberi sereni, se si vuole risalire. Si deve cominciare a sistemare la solidità difensiva, dare meno occasioni agli avversari, essere più compatti, poi gli episodi cominceranno a girare. Ma frenesia e paura sono una combinazione letale".

Inter, se vince col Liverpool qualificazione a un passo?

"E' una partita alla portata, vedendo le difficoltà del Liverpool. Oggi è favorita l'Inter, non per valore assoluto ma relativo. Certo, devi fare una super partita, perché il Liverpool se non vai ti mangia comunque".