Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Mussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera"

Mussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:37Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

Mister Giovanni Mussa ha parlato dei temi del campionato a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Como, tramonta l'ipotesi Australia:
"Se si fosse arrivati a queste conclusioni tempo fa, si sarebbe evitato certi discorsi. Si doveva cercare subito l'alternativa. Non possiamo far arbitrare ad arbitri locali, immaginiamoci in caso di errori cosa accadrebbe".

Scudetto, appaiate Napoli e Milan ora: come commenta la vittoria dei rossoneri?
"Questa partita dà autostima e consapevolezza. Ha capito che può giocare anche in altri modi ed è importante essere diverse squadre all'interno della stessa partita. Devi avere alternative e il Milan le sta trovando meglio di altre squadre. Il Milan farà ancora dei salti in avanti, si autodetermina un processo di crescita che porta autostima, diventi più gruppo e più squadra. E in questo ambito Allegri è il migliore. E' ovvio che non possono concedere due gol a Inter e Napoli, ma a squadre fragili, che ti permettono di rientrare".

Pulisic decisivo e capocannoniere, numeri sempre più importanti:
"E' da top club, ha dovuto maturare nel tempo ma sa fare tutto oggi".

E' corsa a tre per lo Scudetto tra Napoli, Inter e Milan?
"Sì, è lotta a tre per caratteristiche diverse. Ci saranno campionati con sviluppi diversi, il Milan senza coppe avrà un vantaggio importante più avanti. Il Napoli è squadra solida, forte, l'Inter va inserita per mentalità e valore di squadra. Con percorsi diversi si giocheranno tutto fino alla fine".

Vittorie importanti per Genoa e Parma nella zona calda:
"Il Torino? Il nemico numero uno per le squadre che sono lì è la frenesia. Così porti a casa zero e lo devono capire i giocatori. Serve andare in campo più liberi sereni, se si vuole risalire. Si deve cominciare a sistemare la solidità difensiva, dare meno occasioni agli avversari, essere più compatti, poi gli episodi cominceranno a girare. Ma frenesia e paura sono una combinazione letale".

Inter, se vince col Liverpool qualificazione a un passo?
"E' una partita alla portata, vedendo le difficoltà del Liverpool. Oggi è favorita l'Inter, non per valore assoluto ma relativo. Certo, devi fare una super partita, perché il Liverpool se non vai ti mangia comunque". 

Articoli correlati
Mussa: "Derby, il Milan è la peggior avversaria che l’Inter possa affrontare" Mussa: "Derby, il Milan è la peggior avversaria che l’Inter possa affrontare"
Mussa: "Inter, Chivu? Gli serviva investire in un big in panchina" Mussa: "Inter, Chivu? Gli serviva investire in un big in panchina"
Mussa: "Incuriosito da Conte in Champions. Milan, capisco le difficoltà di Allegri"... Mussa: "Incuriosito da Conte in Champions. Milan, capisco le difficoltà di Allegri"
Altre notizie Altre Notizie
Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto" TMW RadioDi Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo" TMW RadioGiacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Benfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non fatemi ridere, vedete la panchina!" Live TMWBenfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non fatemi ridere, vedete la panchina!"
Benfica, Barreiro: "Col Napoli è una finale, servirà sentire lo stadio con noi" Live TMWBenfica, Barreiro: "Col Napoli è una finale, servirà sentire lo stadio con noi"
Mussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera" TMW RadioMussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera"
Roberto Beccantini: "L'abatino di Certaldo" Roberto Beccantini: "L'abatino di Certaldo"
Giovane arbitro aggredito in Puglia, violenza anche negli Under 16 Giovane arbitro aggredito in Puglia, violenza anche negli Under 16
Oggi in TV, dove vedere Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea e le altre partite di Champions... Oggi in TV, dove vedere Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea e le altre partite di Champions
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Immagine top news n.1 Milan-Como verso il no definitivo all'Australia. Le due date in cui si potrebbe giocare a San Siro
Immagine top news n.2 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Immagine top news n.3 La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo
Immagine top news n.4 Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Immagine top news n.5 Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate
Immagine top news n.6 Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow
Immagine top news n.7 Stato di forma: c'è il Milan in vetta, il Genoa è terzo! Toro ultimo con la Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera"
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, Musso: "Per gennaio un esterno alto e forse un centrocampista"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, che brividi in difesa: con Spalletti presi più gol che nell'era Thiago Motta
Immagine news Serie A n.2 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 14 giornate: cambio al comando
Immagine news Serie A n.4 La Serie A ritrova due suoi top: Bremer e Lukaku pronti a tornare al centro di Juventus e Napoli
Immagine news Serie A n.5 Napoli, con cinque punti playoff assicurati. Con tre vittorie forse gli ottavi, ma dipende dalle altre
Immagine news Serie A n.6 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 14 giornate: Pulisic mette la freccia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Monza cerca il pieno di tifosi: al via l'abbonamento per il girone di ritorno
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il Giudice Sportivo: mano pesante su Charlys. In cinque fermati per un turno
Immagine news Serie B n.3 Presunti cori discriminatori a Yeboah. Chiesto un supplemento d’indagine su Avellino-Venezia
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Fico: "Importante toglierci di dosso i 17 punti. Anche se non sono scaramantico"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sebastiani: "Pareggio col Bari ci sta tutto. Ma in 11 sarebbe stata un'altra gara"
Immagine news Serie B n.6 Chiamatelo ‘uomo derby’. Artistico decisivo con Samp ed Entella: e conquista lo Spezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Niente sconto per la Triestina: la Corte Federale d'Appello respinge il ricorso
Immagine news Serie C n.2 Catania, Casasola: "Titolo di campione d’inverno? Potrebbe divenire step per obiettivo finale"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco gli arbitri della 18ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Berenbruch: "Da piccolo giocavo esterno d'attacco. Mi son ispirato a Perisic"
Immagine news Serie C n.5 L'Union Brescia attende il nuovo mister, ma domani c'è la Coppa Italia: Ferrari in panchina?
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, per la panchina adesso avanza Corini: è attesa per la riunione societaria
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Hobinger del Liverpool vittima di stalking: un caso che scuote il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve in Austria per blindare il passaggio del turno. La 5ª giornata di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?