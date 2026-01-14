Napoli-Parma 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (13’ st Elmas), Lobotka, McTominay, Olivera (13’ st Spinazzola); Politano (34’ st Vergara), Lang (13’ st Neres, 45’ st Lucca); Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Lucca, Beukema, Marianucci, Ambrosino. All.: Stellini (Conte squalificato)
Parma (3-5-2): Rinaldi; Circati, Troilo (25’ st Delprato), Valenti; Britschgi, Ordonez (45’ st Benedyczak), Estevez, Keita, Sorensen (1’ st Valeri); Ondrejka (14’ st Bernabé), Cutrone (14’ st Pellegrino). A disp.: Corvi, Casentini, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic. All.: Cuesta
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Troilo (P), Britschgi (P), Rinaldi (P), Neres (N)
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
