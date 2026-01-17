Napoli-Sassuolo 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (12’ st Lang), Rrahmani (22’ st Buongiorno), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (17’ st Mazzocchi), Elmas (11’ st Politano); Hojlund. A disp.: Ferrante, Contini, Marianucci, Gutierrez, Olivera, Lucca, Ambrosino. All.: Stellini
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (36’ st Coulibaly); Lipani (44’ st Moro), Matic, Vranckx (9’ st Iannoni); Fader (36’ st Skjellerup), Pinamonti (44’ st Cheddira), Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Turati, Romagna. Paz, Odenthal, Frangella, Pierini. All.: Grosso
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 7’ Lobotka (N)
Ammoniti: Vranckx (S), Iannoni (S)
