Nasce UNILASP, il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi
Nasce UNILASP, il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi. Di seguito il comunicato ufficiale
Finalmente nasce il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi.
Il 30 ottobre durante il primo congresso nazionale sono stati eletti Alfonso Morrone Segretario Generale, Michele Punzi Vice Segretario Aggiunto. Claudia Cesarini, Massimo Londrosi e Francesco De Nardo sono i Vice Segretari Generali. Sandro Corapi eletto Presidente del Congresso Nazionale.
Nei prossimi giorni comunicheremo i componenti eletti al Consiglio Nazionale.
Lunedì 17 novembre a Roma alle ore 10.30 presso Hotel Hilton Eur La Lama ci sarà la presentazione ufficiale.
