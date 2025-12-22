Parma, annullato l'allenamento aperto del 24. Si punta a preservare il manto erboso del Tardini
La vigilia di Natale doveva tenersi un evento allo stadio Tardini con un allenamento a porte aperte per un abbraccio collettivo tra squadra e tifosi durante le festività e a pochi giorni dalla sfida alla Fiorentina. Evento che però non si terrà, stando a quanto riportato poco fa dal sito ufficiale crociato: "Parma Calcio 1913 comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo previste, l’allenamento a porte aperte in programma nella mattinata di martedì 24 dicembre 2025 presso lo Stadio “Ennio Tardini” è stato rinviato a data da destinarsi.
Come già precedentemente comunicato, il perdurare delle precipitazioni attese anche nei prossimi giorni non consente l’utilizzo del manto erboso dello Stadio, al fine di preservarlo in vista della gara di campionato in programma sabato 27 dicembre alle ore 12:30 con la Fiorentina", si legge sul sito ufficiale del club ducale.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.