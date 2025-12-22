Gianni Melidoni è morto, addio al decano dei giornalisti sportivi. Aveva 90 anni

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morto Gianni Melidoni, all'età di 90 anni, decano e tra le principali firme "romane" dagli anni '70 fin oltre gli anni '90.

Nato a Napoli, all’età di 20 anni era stato assunto al "Messaggero", ricoprendone per alcuni anni anche il ruolo di vicedirettore e rimanendoci per quasi tutta la sua carriera tranne gli ultimi anni, quando scrisse per "Il Tempo".

Melidoni nella sua lunga carriera da giornalista sportivo ha avuto modo di raccontare ben undici Olimpiadi, oltre al calcio. Ha testimoniato ad esempio gli scudetti della Lazio di Maestrelli nel 1974 e della Roma di Liedholm nel 1983. Fu anche uno dei volti del successo del Processo di Aldo Biscardi, dove portò la sua verve polemica a difesa delle squadre della Capitale e ingaggiando - ad esempio - polemiche contro le squadre del nord e anche nei confronti del ct Bearzot, per la mancata convocazione di Pruzzo al Mondiale spagnolo del 1982.