Parma-Pisa 1-0: il tabellino della gara
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato (36’ st Almqvist), Bernabé (33’ st Sorensen), Nicolussi Caviglia (33’ st Estevez), Keita (21’ st Ordonez), Valeri; Pellegrino, Strefezza (21’ st Elphege). A disp.: Corvi, Rinaldi, Valenti, Britschgi, Carboni, Ondrejka, Oristanio. All.: Cuesta
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (35’ st Lorran); Leris (20’ st Touré), Akinsanmiro (35’ st Cuadrado), Aebischer, Vural (1’ st Piccinini), Angori; Stojilkovic (20’ st Meister), Moreo. A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola, Calabresi, Hojholt, Stengs, Loyola, Iling Junior. All.: Hiljemark
Arbitro: Calzavara
Marcatori: 82’ Elphege (Pa)
Ammoniti: Ndiaye (Pa), Canestrelli (Pi), Vural (Pi)