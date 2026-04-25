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Le partite di oggi: il programma di sabato 25 aprile

Le partite di oggi: il programma di sabato 25 aprileTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Il 34° turno di Serie A entra nel vivo dopo l’anticipo del venerdì, iniziando a delineare scenari sempre più chiari sia nella corsa europea sia nella lotta salvezza. Con poche giornate ancora da giocare, ogni punto pesa doppio: il confronto tra Bologna e Roma rappresenta uno snodo diretto per l’Europa, mentre sfide come Verona–Lecce valgono una fetta importante di permanenza nella massima categoria. Attenzione anche a Parma–Pisa, altro incrocio delicato nelle zone basse. Di seguito il programma calcistico di sabato 25 aprile, in Italia e all'estero:

Serie A (Italia)
15:00 Parma – Pisa
18:00 Bologna – AS Roma
20:45 Verona – Lecce

Serie B (Italia)
12:30 Catanzaro – Spezia
15:00 Virtus Entella – Padova
15:00 Frosinone – Carrarese
15:00 Pescara – Juve Stabia
15:00 Reggiana – Palermo
15:00 Südtirol – Mantova
17:15 Venezia – Empoli
19:30 Cesena – Sampdoria

Serie C – Girone A (Italia)
20:30 Alcione Milano – AlbinoLeffe
20:30 Arzignano Valchiampo – Pro Vercelli
20:30 Cittadella – Giana Erminio
20:30 Dolomiti Bellunesi – Trento
20:30 Inter U23 – Brescia
20:30 Lumezzane – Virtus Verona
20:30 Ospitaletto – Novara
20:30 Pergolettese – Lecco
20:30 Renate – Pro Patria
20:30 Triestina – L.R. Vicenza

Premier League (Inghilterra)
13:30 Fulham – Aston Villa
16:00 Liverpool – Crystal Palace
16:00 West Ham United – Everton
16:00 Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur
18:30 Arsenal – Newcastle United

Bundesliga (Germania)
15:30 FC Augsburg – Eintracht Frankfurt
15:30 1. FC Köln – Bayer Leverkusen
15:30 1. FC Heidenheim – FC St. Pauli
15:30 FSV Mainz 05 – Bayern Monaco
15:30 VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach
18:30 Hamburger SV – TSG Hoffenheim

Ligue 1 (Francia)
15:00 Olympique Lione – Auxerre
19:00 Angers – Paris Saint-Germain
21:05 Tolosa – Monaco

LaLiga (Spagna)
14:00 Alavés – Maiorca
16:15 Getafe – Barcellona
18:30 Valencia – Girona
21:00 Atlético Madrid – Athletic Bilbao

Eredivisie (Olanda)
16:30 Feyenoord – Groningen
18:45 Heerenveen – Fortuna Sittard
20:00 NAC Breda – Ajax
21:00 Twente – NEC Nijmegen

Liga Portugal (Portogallo)
16:30 Tondela – Nacional
19:00 Benfica – Moreirense
21:30 Vitória Guimarães – Rio Av

Champions League Femminile – Semifinale (andata)
18:15 Bayern Monaco Femminile – Barcellona Femminile

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