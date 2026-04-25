San Siro tutto esaurito per Milan-Juve. Prima della gara saranno premiati Ancelotti, Gullit e Kaka

Sarà un San Siro tutto esaurito quello che domani accoglierà Milan e Juventus nel posticipo domenicale della 34esima giornata.

Ma non non solo. Ancelotti, Gullit e Kaka - che sono entrati ufficialmente a far parte della "Hall of Fame presented by Emirates" come migliori centrocampisti nella storia del Milan - saranno premiati proprio in occasione di Milan-Juventus. Nell'immediato prepartita infatti, davanti al pubblico rossonero presente sugli spalti, sarà Ruud Gullit il primo centrocampista a ricevere il trofeo realizzato da Tiffany & Co. in un momento di grande emozione a forti tinte rossonere.

Un riconoscimento prestigioso, assegnato dai tifosi milanisti di tutto il mondo a valle di un processo di votazione che ha premiato la loro capacità di incarnare la passione e i valori propri del Club, nonché i successi ottenuti nel corso della loro carriera in rossonero. I loro nomi entreranno nella Hall of Fame al fianco del Membro Onorario Franco Baresi e dei Membri Eletti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten, vincitori della categoria attaccanti, andando a comporre la "Classe del 2026". Nei prossimi anni, all'elenco si aggiungeranno anche i portieri e i difensori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Club.