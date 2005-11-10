Pilar Fogliati presenta il suo nuovo film a Roma, presente anche il compagno Paratici
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Dimitri Conti
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23.10.2026 16:10Altre Notizie
A Roma si è tenuta la presentazione di un nuovo film italiano in uscita, dal titolo "Il profilo dell'altra", diretto dal regista Francesco Bruni e con nel cast l'attrice romana Pilar Fogliati, che è anche la compagna di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina.
C'era anche il dirigente alla premiere
E il DS della Fiorentina è stato vicino alla sua dolce metà, non soltanto con la mente ma anche con il corpo, visto che Paratici era tra gli spettatori in sala per la premiere del lungometraggio. Il dirigente del club toscano è stato inquadrato dalle telecamere mentre applaudiva sorridente al termine della proiezione.
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