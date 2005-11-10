Le partite di oggi: il programma di venerdì 23 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
autore Giacomo Iacobellis
23.10.2026 04:30Altre Notizie
Il programma delle partite di oggi, con tutti gli orari di Ligue 1, Bundesliga, Premier, Serie A, Serie B, Serie C, Eredivisie, Liga Portugal e LaLiga.
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Archiviate le coppe europee, i top campionati tornano protagonisti questo venerdì 23 ottobre con un programma ricco di sfide. Riflettori puntati specialmente sulla Serie A con Torino-Monza e sulla Serie B con Empoli-L.R. Vicenza, oltre che sulla Premier League con Ipswich-Nottingham Forest e sulla Bundesliga con Stoccarda-Borussia Mönchengladbach. Di seguito tutti gli appuntamenti da seguire nelle prossime ore.
LIGUE 1 – FRANCIA
20:45 Brest-Nizza
BUNDESLIGA – GERMANIA
20:30 Stoccarda-Borussia Mönchengladbach
PREMIER LEAGUE – INGHILTERRA
21:00 Ipswich Town-Nottingham Forest
SERIE A – ITALIA
20:45 Torino-Monza
SERIE B – ITALIA
20:30 Empoli-L.R. Vicenza
SERIE C – GIRONE B
20:30 Ostiamare-Vado
20:30 Perugia-Pescara
20:30 Pineto-Gubbio
SERIE C – GIRONE C
20:30 Altamura-Potenza
20:30 Casertana-Bari
EREDIVISIE – OLANDA
20:00 Go Ahead Eagles-Telstar
LIGA PORTUGAL – PORTOGALLO
21:45 Vitória Guimarães-Marítimo
LALIGA – SPAGNA
21:00 Alavés-Málaga
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