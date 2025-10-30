Pisa-Lazio 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-4-2-1): Sempre; Denoon (1'st Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin (20' st Akinsanmiro), Angori; Tramoni (20' st Moreo), Cuadrado (20' st Leris); Nzola. A disp.: Nicolas, Scuffet, Mbambi, Bonfanti, Hojholt, Vural, Piccinini, Meister, Buffon, Lorran. All.: Gilardino
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (15' st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (13' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Basic (13' st Vecino); Isaksen (36' st Noslin), Dia (1' st Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane. All.: Sarri
Arbitro: Massa
Ammoniti: Denoon, Cuadrado (P), Guendouzi, Pedro (L)
