L'Argentina ricorda il compleanno di Maradona, è "amore eterno"

I ricordi delle figlie e anche una moneta della Banca Centrale

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 OTT - Il video dell'incredibile slalom tra i difensori inglesi culminato nel gol che nell'86 valse all'Argentina il passaggio alle semifinali del mondiale poi vinto in Messico, corredato dalla frase "un amore per sempre". Così la Federcalcio e la 'Seleccion' argentina ricordano oggi il compleanno numero 65 di Diego Armando Maradona sui social. E' solo uno dei tanti omaggi con cui viene celebrato oggi, e una volta di più, 'el pibe de oro' nel suo Paese d'origine. "Pelusa eterno", scrive invece il club Argentinos Juniors che lo allevò nelle sue giovanili - i celebri 'cebollitas' - mentre il Boca Juniors gli invia un "buon compleanno" ringraziandolo per essere un "bostero". Non mancano poi i messaggi delle figlie.

Dalma ha pubblicato si Instagram la celebre foto dove la si vede, bambina, infilare una margherita nel calzettone del padre vestito con i colori del Napoli, mentre Gianinna ha postato la foto dove bacia il pallone d'oro insieme al padre. Ma gli omaggi all'idolo argentino che ha trasceso le frontiere del calcio oggi sono onnipresenti anche nelle televisioni, inondate dalle immagini delle imprese del Diego mentre le radio passano le 'playlist maradoniane', con le infinità di canzoni a lui dedicate, dalla celebre 'La Mano de Dios' di Rodrigo, a 'Maradó' dei Los Piojos. Tra le iniziative più simboliche anche quella della Banca Centrale, che ha coniato per l'occasione una moneta celebrativa da 10 pesos dove pure è tracciato il percorso del 'gol del secolo' agli inglesi. (ANSA).