Premier League, Rob Edwards è il nuovo tecnico del Wolverhampton ultimo in classifica
La squadra è ultima in classifica con soli due punti
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il Wolverhampton, ultimo in classifica in Premier Legue, ha ingaggiato come allenatore Rob Edwards per sostituire Vitor Pereira, esonerato lo scorso 2 novembre. Il nuovo tecnico, 42 anni, è stato un difensore dei Wolves tra il 2004 e il 2008, superando le 110 presenze e dopo il ritiro ha iniziato la carriera di allenatore e attualmente era alla guida del Middlesbrough, squadra di Championship, che dopo alcune trattative col club delle West Midlands. I Wolves in 11 giornate di campionato hanno ottenuto solo due pareggi e si trovano già distanti otto lunghezze dalla zona salvezza. (ANSA).
