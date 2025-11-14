Wolverhampton, le prime parole di Edwards: "Situazione difficile ma questo è un sogno"

Dopo essere diventato nuovo allenatore del Wolverhampton, Rob Edwards ha parlato per la prima volta ai microfoni ufficiali del club inglese: "Tornare ai Wolves significa molto. Questo club è davvero speciale perché è dove ho trascorso la maggior parte della mia carriera professionistica e dove ho giocato a calcio per la maggior parte del tempo. Questo lavoro è sempre stato il mio obiettivo: è un sogno".

"Conosco la situazione in cui ci troviamo in questo momento" ha confessato il tecnico, con il club all'ultimo posto della Premier League con soli due punti. "Ma è qualcosa che ho sempre desiderato e sono pronto. Sono pronto per la sfida, sono pronto ad affrontarla. Tutto lo staff è pronto e incontreremo i giocatori la prossima settimana, quando tutti saranno tornati. So che anche i ragazzi saranno entusiasti".

Poi, sui vantaggi di conoscere il club, ha aggiunto: "Sì mi aiuta. Mi sembra quasi di non essere mai stato via. L'ambiente familiare e le persone familiari aiutano, ma alla fine, ciò che conta è il lavoro che facciamo in futuro e quello che facciamo con i ragazzi. Questo sarà davvero importante. Se ho fiducia? So che siamo in una situazione difficile, ma mancano ancora 27 partite, quindi abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di veramente speciale, e questo mi attrae. Sono sempre stato uno che si prende dei rischi. Ho sempre desiderato questo lavoro e non so se si ripresenterà mai più".

Infine, il messaggio ai tifosi: "Capisco la frustrazione perché non vinciamo da molto tempo. I tifosi viaggiano molto, spendono un sacco di soldi e vogliono vedere la squadra vincere e avere successo. Ma se vogliamo andare avanti e uscire da questa situazione, l'unico modo è cercare di sostenere i giocatori".