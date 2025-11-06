Wolverhampton a caccia del nuovo allenatore: nel mirino c'è l'attuale tecnico del Middlesbrough

Il Wolverhampton è pronto a compiere un passo decisivo nella ricerca del nuovo allenatore, con l’intenzione di contattare formalmente il Middlesbrough per discutere la nomina di Rob Edwards come prossimo capo tecnico. Secondo quanto riportato dalla BBC Sport, l’ex allenatore del Luton Town figura tra i principali candidati a sostituire Vitor Pereira, esonerato dopo un inizio di stagione disastroso in Premier League, senza alcuna vittoria nelle prime dieci giornate.

Nei giorni scorsi, il club del Molineux aveva tenuto colloqui anche con Gary O’Neil, ma il 42enne tecnico ha deciso di ritirarsi dalla corsa, lasciando campo libero a Edwards. Quest’ultimo, anch’egli 42enne ed ex giocatore dei Wolves, è considerato una scelta naturale e sempre più gradita alla dirigenza, che vede in lui la figura giusta per rilanciare la squadra.

Attualmente ultimi in classifica con soli due punti e già otto di distacco dalla zona salvezza, i Wolves stanno preparando un approccio ufficiale al Middlesbrough, attualmente terzo in Championship. Tuttavia, per assicurarsi Edwards, nominato al Riverside Stadium soltanto a giugno, il club delle West Midlands dovrà probabilmente versare un indennizzo significativo al club. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.