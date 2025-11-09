Wolverhampton, tutto fatto per Edwards come nuovo tecnico: l'accordo col Middlesbrough

Arrivano novità sul futuro in panchina del Wolverhampton: Rob Edwards ha accettato un contratto di tre anni e mezzo per diventare il prossimo allenatore del Wolves. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Middlesbrough - club a cui il tecnico gallese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028 - potrebbe ricevere una somma di compensazione compresa tra 3-4 milioni di sterline (3,4 o 4,5 milioni di euro circa) per liberarlo.

Edwards è stato in trattative con il Wolves dalla giornata di ieri, stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, dopo essere stato sospeso dalla partita di Championship del Boro contro il Birmingham e aver ricevuto il permesso di parlare con i dirigenti del club di Premier League. Non finisce qui, perché l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico dovrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore, perciò tra domani e dopodomani. Edwards erediterà la squadra fanalino di coda di Premier League con appena 2 punti in 11 giornate.

Un addio precoce per Edwards dal Middlesbrough visto che è arrivato solamente lo scorso giugno, ma il 42enne ha lasciato diversi indizi a riguardo, saltando la sessione di allenamento di venerdì e la conferenza stampa pre-partita prima che il club accettasse di lasciarlo parlare con il Wolverhampton. Ed emerge un retroscena importante: il tecnico gallese di 42 anni figurava già come candidato per il ruolo di tecnico dai Wolves dopo l’esonero di Vitor Pereira il 2 novembre.