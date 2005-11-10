Serie B, classifica marcatori: Belotti tallona, ma Shpendi del Cesena non molla

Con la serata di ieri, domenica 1° novembre, si è definitivamente chiusa la10ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che ha seguito al turno infrasettimanale chiudendo un trittico di gare impegnativo per le compagini di Serie B, categoria che sta definendo sempre di più la propria classifica (CLICCA QUI per il resoconto completo).

Non si sta definendo ovviamente solo la graduatoria della venti compagine in corsa nel torneo cadetto, ma anche la classifica marcatori, che vede Andrea 'Gallo' Belotti stabile secondo posto della graduatoria, a una sola lunghezza da quella vetta che Cristian Shpendi del Cesena sta provando a tenere con tutte le sue forze segnando tanto quanto l'esperto giocatore del Modena. Andiamo dunque a vedere tutto quello che è accaduto, ricordando che vengono riportate le prime cinque posizioni e che il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati.

Di seguito il punto della situazione:

8 gol: C. Shpendi (1; Cesena)

7 gol: Belotti (Modena), Di Nardo (1; Juve Stabia), Johnsen (Palermo), Mosquera (Hellas Verona)

6 gol: Vavassori (Palermo)

5 gol: Ruocco (Mantova), Russo (Avellino)

4 gol: Bonazzoli (Cremonese), Pittarello (Catanzaro/Pisa), Saporiti (1; Empoli), Silipo (Ascoli)