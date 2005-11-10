Udinese, ci siamo: comunicato l'esonero a Kosta Runjaic. In arrivo Zanetti

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Udinese, ci siamo: comunicato l'esonero a Kosta Runjaic. In arrivo ZanettiTMW
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Kosta Runjaic non sarà più l’allenatore dell’Udinese. Secondo quanto raccolto, il club friulano ha comunicato al tecnico la decisione di interrompere il rapporto dopo gli ultimi risultati.
A questo punto si attende soltanto l’annuncio ufficiale dell’esonero, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’Udinese è quindi pronta ad aprire un nuovo capitolo in panchina.
Fonte: Alessio Alaimo
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