Renate, è iniziata la risalita? Magoni guarda avanti: "A gennaio dovremo fare un po' di operazioni"

Un successo piuttosto netto, quello maturato ieri sul campo del Carpi, 0-5 il finale di match, ma la strada per la guarigione è ancora molto lunga; lo sa bene il Renate, che intanto però si gode questo successo. Certo, la classifica parla di penultimo posto, ma il tempo per risalire c'è.

"Riguardo la rosa, pensavamo di avere un potenziale sicuramente diverso - dice il Ds nerazzurro Oscar Magoni parlando al portale tuttoc.com -, però dobbiamo accettare il verdetto del campo, che finora è stato per noi molto, molto complicato. Speriamo, con la vittoria di ieri, di aver intrapreso un nuovo percorso, di iniziare una nuova stagione con una nuova identità e con uno spirito diverso. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, di tutta la rosa: ho grande fiducia nei miei ragazzi, in tutti i miei ragazzi".

Il che non significa però che la società non guarda oltre, e non guarda al mercato di riparazione: "Per gennaio vediamo. Sicuramente dovremo fare un bel po' di operazioni. Vedremo intanto come arriveremo a quel momento, ma sicuramente faremo delle operazioni e vedremo cosa ci prospetterà il mercato".