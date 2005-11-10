Palermo imbattuto in casa da oltre un anno: 20 vittorie e 1 pareggio dal 28 ottobre 2025

Il Palermo supera un anno di imbattibilità in casa. Con il 3-1 di ieri al Vicenza la squadra rosanero allunga la striscia aperta il 28 ottobre 2025 con il 3-0 al Monza: da quella sera non ha più perso davanti al proprio pubblico.

La striscia dal 28 ottobre 2025

Il primo tratto di questo percorso coincide con il finale della stagione 2025/2026. In quel periodo il Palermo ha ottenuto 13 vittorie, 12 in campionato e una nei playoff, più un pareggio, con 35 gol fatti e 7 subiti. Quattordici gare interne senza sconfitte, dunque, con una differenza reti di +28.

I numeri della stagione 2026/2027

La serie è proseguita anche nella stagione in corso, con altre 7 vittorie casalinghe: 5 in campionato e 2 in Coppa Italia. Il bilancio recita 18 gol fatti e 6 subiti. Sommando le due stagioni, il Palermo non perde in casa da 21 gare, con 20 vittorie, 1 pareggio, 53 reti segnate e 13 incassate.

Il 3-1 al Vicenza e il primato

L’ultimo capitolo è il successo sul Vicenza nella decima giornata di Serie B, che consolida il primo posto dei rosanero a quota 26 punti. I veneti erano passati in vantaggio al 2' con Brighenti, ma il Palermo ha ribaltato la gara tra la fine del primo tempo e la ripresa con il gol di Johnsen e la doppietta di Vavassori. Alle spalle della capolista c’è il Modena, secondo a 20 punti.