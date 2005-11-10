Tra poco Sassuolo-Fiorentina, la Lazio studia un profilo croato: le top news delle 18

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, valida per la 10ª giornata di Serie A: Sassuolo privo a centrocampo di Thostvedt, espulso nel corso della partita contro la Lazio. Cambia completamente il centrocampo rispetto a sei giorni fa, così come la cerniera centrale di difesa col ritorno di Idzes. Vanoli conferma lo stesso undici schierato contro l'Atalanta, avanti quindi con Joao Mario> terzino sinistro, Fagioli preferito Oulai e Pellegrino di punta.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté.

A disposizione: Satalino, Muric, Ghion, Bowie, Kulla, Caleta-Car, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini.

Allenatore: Alberto Aquilani.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Croci, Beldenti, Cianciulli.

Allenatore: Paolo Vanoli.

Lazio, l'appetito vien mangiando: occhi sull'eclettico classe 2009 Ante Simonic

Se in classifica la Lazio vola, la società non vuole di certo farsi trovare impreparata sul mercato di gennaio, quando un paio di innesti potrebbero aiutare ulteriormente Gattuso a inseguire obiettivi impensabili fino a poche settimane fa. Gli scout biancocelesti nelle ultime settimane sono stati impegnati ad osservare il classe Ante Simovic, un difensore centrale croato classe 2009 dal profilo moderno e di grande prospettiva.

Raimondo ko: lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra

Brutte notizie per il Frosinone e per Antonio Raimondo. L’attaccante giallazzurro, uscito malconcio dalla sfida di ieri contro il Torino, è stato sottoposto oggi agli esami strumentali necessari per valutare l’entità dell’infortunio. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. A comunicarlo è stato direttamente il Frosinone attraverso una nota ufficiale.

Mainoo alla vigilia della Roma: "Siamo vicini alla svolta"

Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, ha parlato in vista della sfida di Champions contro la Roma: "Per noi è stata una stagione difficile fino a qui, non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo, ma è come se sentissimo di essere ad un passo da cambiare le cose. Sono allo United da tanti anni e so bene che ci sono alti e bassi. Ci sono stati degli intoppi, ma la cosa bella è che da questi puoi sempre rialzarti…".