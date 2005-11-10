Le partite di oggi: il programma di lunedì 2 novembre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
autore Giacomo Iacobellis
02.11.2026 04:30Altre Notizie
Dalla Serie A alla Premier League, passando per Ligue 1, Liga e Serie C: ecco tutte le partite in programma oggi, con orari e campionati.
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© foto di Federico De Luca 2026
Lunedì di calcio italiano e internazionale, questo 2 novembre 2026. Riflettori puntati ovviamente sulla Serie A, con Sassuolo-Fiorentina alle 18:30 e Atalanta-Parma alle 20:45. In Premier League il Newcastle ospita l'Everton, mentre in Ligue 1 il Lorient affronta il Brest. Spazio anche alla Serie C, alla Liga spagnola e al campionato portoghese, con il Benfica impegnato contro l'Alverca.
Serie A – Italia
18:30 Sassuolo-Fiorentina
20:45 Atalanta-Parma
Serie C – Girone A
20:30 Juventus Next Gen-Pro Vercelli
20:30 Novara-Desenzano
Serie C – Girone C
20:30 Casarano-Foggia
Premier League – Inghilterra
21:00 Newcastle-Everton
Ligue 1 – Francia
20:45 Lorient-Brest
LaLiga – Spagna
21:00 Deportivo La Coruña-Osasuna
Liga Portugal – Portogallo
21:15 Benfica-Alverca
21:15 Gil Vicente-Vitoria Guimarães
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