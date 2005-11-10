Milan, occhi su Sylla per la difesa: il centrale dell'Union SG piace ai rossoneri

Il Milan non sta sondando solo la pista che porta a Goncalo Inacio per la difesa e continua a monitorare anche altri profili, tra cui c'è quello di Massire Sylla, difensore centrale dell'Union Saint-Gilloise che ha un contratto in scadenza nel 2030 e a soli 21 anni sta dimostrando di poter calcare ben altri palcoscenici, vista la straordinaria continuità di rendimento avuto in Belgio fino a questo momento. A riportarlo è Matteo Moretto.

Chi è Sylla

Alto 196 centimetri e di piede destro, il senegalese ha già collezionato 1 gol e 2 assist in questo avvio di stagione e sogna la convocazione in Nazionale. Anche per questo il suo obiettivo numero uno è approdare in un club di livello mondiale come quello rossonero, malgrado debba tenere in considerazione l'aspetto relativo al minutaggio, che ora come ora ha la priorità. È uno dei giovani più promettenti in Jupiler League e per Transfermarkt vale circa 5 milioni di euro.