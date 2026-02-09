Roma-Cagliari 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante (39’ st El Aynaoui), Pisilli, Wesley; Soulé (39’ st Venturino), Pellegrini (12’ st Zaragoza); Malen (39’ st Arena). A disp.: Gollini, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski. All.: Gasperini
Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (42’ st Zappa), Dossena, Juan Rodriguez; Palestra; Mazzitelli (14’ st Sulemana); Adopo, Gaetano (42’ st Trepy), Obert; Esposito (28’ st Idrissi), Kilicsoy (28’ st Pavoletti). A disp.: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Liteta, Paul Mendy. All.: Pisacane
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 25’ e 20’ st Malen
Ammoniti: Dossena (C), Palestra (C), Mancini (R), Gaetano (C), Zaragoza (R), Idrissi (C)
