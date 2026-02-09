Tardelli: "Questa Juve non fa parte del mio mondo. Spalletti? Sta facendo un ottimo lavoro"
TUTTO mercato WEB
In occasione della presentazione del film "Juventus primo amore, la storia che ci ha resi ciò che siamo", Marco Tardelli, ex storico del club bianconero, ha spiegato che cosa pensasse della Vecchia Signora, tornando a concentrarsi sulla squadra nella quale giocava: "Credo che la Juventus sia quella là, questa è una squadra diversa, il mondo lo è e devono vivere così, ma non fa parte del mio mondo".
Con altri innesti può tornare a vincere?
"Può tornare forte con 3-4 giocatori, ma purtroppo non ci sono e Spalletti non ha fatto la squadra. Sta giocando con quelli che ha, di conseguenza ha delle difficoltà ogni tanto, ma mi sembra stia facendo un ottimo lavoro".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile