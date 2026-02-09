Tardelli: "Questa Juve non fa parte del mio mondo. Spalletti? Sta facendo un ottimo lavoro"

In occasione della presentazione del film "Juventus primo amore, la storia che ci ha resi ciò che siamo", Marco Tardelli, ex storico del club bianconero, ha spiegato che cosa pensasse della Vecchia Signora, tornando a concentrarsi sulla squadra nella quale giocava: "Credo che la Juventus sia quella là, questa è una squadra diversa, il mondo lo è e devono vivere così, ma non fa parte del mio mondo".

Con altri innesti può tornare a vincere?

"Può tornare forte con 3-4 giocatori, ma purtroppo non ci sono e Spalletti non ha fatto la squadra. Sta giocando con quelli che ha, di conseguenza ha delle difficoltà ogni tanto, ma mi sembra stia facendo un ottimo lavoro".