Atalanta-Cremonese 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (14’ st Kossounou); Zappacosta (14’ st Bellanova), Ederson, Pasalic, Zalewski (25’ st Bernasconi); Samardzic (25’ st Sulemana), Raspadori (32’ st Musah); Krstovic. A disp.: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca. All.: Palladino
Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini (39’ Terracciano), Baschirotto, Luperto; Barbieri (39’ st Zerbin), Thorsby, Grassi (17’ st Payero), Maleh, Pezzella; Vardy (17’ st Sanabria), Bonazzoli (1’ st Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Moumbagna, Floriani Mussolini, Pavesu, Folino. All.: Nicola
Arbitro: Piccinini
Marcatori: 13’ Krstovic (A), 25’ Zappacosta (A), 45’+4’ st Thorsby (C)
Ammoniti: Kolasinac (A), Kossounou (A)