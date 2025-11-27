TMW Radio Paganini: "Milan, Zirkzee è più adatto ad Allegri che per la Roma di Gasp"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Allegri ha presentato la sfida con la Lazio e ha detto che sarà dura:

"Comunque il Milan è in una situazione più favorevole, è come il Napoli lo scorso anno. Non avendo le coppe, ti concentri su un solo obiettivo, puoi lavorare con i giocatori tutta la settimana e se andrà a prendere un attaccante a gennaio è una delle candidate più serie anche per arrivare al titolo. Si parla di Zirkzee, che non è proprio adatto a Gasperini, mentre per Allegri potrebbe essere molto utile e potrebbe permettere di spostare Leao sulla sinistra".

Si parla ancora di Dovbyk e Franculino:

"Sì, Dovbyk lo hanno trattato in estate, ha delle caratteristiche che ad Allegri piacciono ma deve recuperare da un infortunio. Zirkzee darebbe più soluzioni in attacco. E a gennaio poi è meglio andare su giocatori che conoscono il campionato".

E' allarme in casa Inter dopo il secondo ko di fila?

"Credo che Chivu, sin dall'inizio, stia vivendo in una situazione ambigua. E' tra mettere la sua impronta, che vuol dire dare spazio a gente a Pio Esposito, Bonny e Sucic, e affidarsi al vecchio blocco, che sta dando dei segnali di cedimento, fisico e mentale. Vedi il nervosismo di Acerbi, Lautaro, Calhanoglu, sono segnali che c'è qualcosa che non va. Lui è bravo, ma gli manca questo step. L'Inter non si aspettava che andasse via Inzaghi e si sono trovati impreparati e hanno scelto chi conosce l'ambiente e può valorizzare i giovani. E questa integrazione non ha ancora dato i suoi frutti".

Era da annullare il primo gol dell'Atletico?

"Per me non c'era gol, ma vediamo che la situazione del VAR porta a critiche come prima. Io terrei solo alla goal line, per il resto decide l'arbitro".

Atalanta, vittoria netta a Francoforte. Può fare Palladino un percorso importante come Ranieri lo scorso anno?

"Le potenzialità ce l'ha. La scelta è stata sbagliata, quella di Juric, con lo stesso procuratore che ha portato Palladino. C'è stato un errore a monte dell'Atalanta. E' arrivato adesso quando se ne parlava in estate, ma ha la voglia e l'esperienza per fare bene. E l'organico dell'Atalanta è importante".

Juve pronta a risalire in classifica?

"Sì, nonostante le lacune evidenti lasciate dal mercato. Alla Juve manca un centrocampista di qualità, un laterale destro e di David e Openda non ne fanno uno di attaccante. Per me col Cagliari si continuerà con Vlahovic, Spalletti ha sposato questa linea ormai, magari per un possibile rinnovo".