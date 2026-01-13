Roma-Torino 2-3: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (1’ st Ndicka), Ghilardi; Rensch (1’ st Hermoso), Cristante, Pisilli (13’ st M. Koné), Wesley; Soulé (14’ st Dybala), El Shaarawy; Bailey (36’ st Arena). A disp.: Vasquez, Zeleny, Tsimikas, Lulli, Bah. All.: Gasperini
Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli (26’ st Maripan), Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (26’ st Casadei), Aboukhlal (41’ st Dembelé); Vlasic; Simeone (26’ st Njie), Adams (43’ st Ngonge). A disp.: Israel, Popa, Pellini, Anjorin, Acquah, Zapata. All.: Baroni
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 35’, 52’ Adams (T), 46’ Hermoso (R), 81’ Arena (R), 90’ Ilkhan (T)
Ammoniti: Rensch (R), Ghilardi (R); Aboukhlal (T), Lazaro (T)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile