Sampdoria, è una crisi senza fine. I record negativi

Si spera nel mercato di gennaio, intanto prosegue contestazione

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - La sconfitta nel derby con lo Spezia sancisce il penultimo posto in classifica per una Sampdoria che dopo la vittoria interna contro la Juve Stabia del turno precedente è ripiombata nel pieno di una crisi di gioco e di punti. I blucerchiati, sconfitti 1-0 al Picco, di fatto hanno perso nelle ultime gare due scontri diretti importantissimi proprio con lo Spezia e con il Mantova. I numeri sono impietosi per la squadra del duo Gregucci-Foti, subentrati senza troppa fortuna a Massimo Donati: appena 10 punti raccolti in 14 gare disputate con il peggior attacco, 12 reti segnate nonostante in rosa il cannoniere all time della serie B Massimo Coda e i nazionali Under 21 Cherubini e Pafundi.

Tra i record negativi dei blucerchiati anche quello del maggior numero di sconfitte, 8, a pari merito con il Mantova che al momento con 14 punti è la prima delle squadre sopra la linea della salvezza, ma in vantaggio nello scontro diretto con la Sampdoria. Con i tifosi sul piede di guerra e in aperta contestazione verso il club, che l'hanno scorso già retrocesso sul campo vinse poi i play off conquistati solo per il fallimento del Brescia, i blucerchiati sono attesi ora da quattro sfide prima dell'apertura del mercato che il ds Fredberg nei giorni scorsi ha già preannunciato "aggressivo". La prima sarà domenica prossima in casa contro la Carrarese, quindi due trasferte consecutive a Palermo e Padova per chiudere il 2025 in casa contro la Reggiana con l'obiettivo di raccogliere più punti possibili per iniziare poi dopo la sosta un campionato di rincorsa grazie agli annunciati rinforzi. (ANSA).