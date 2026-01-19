TMW
Senegal campione in Coppa d’Africa, si festeggia anche in Lega Serie A: la foto
TUTTO mercato WEB
La vittoria del Senegal in Coppa d’Africa diventa protagonista anche negli uffici delle Lega Calcio Serie A in quel di Milano. La bandiera della nazione africana campeggia infatti su una finestra di via Rosellini, sede delle Lega.
Merito di un dipendente della Lega, senegalese, addetto alle iniziative sociali, che ha scelto di festeggiare così il trionfi dei Leoni della Taranga a Rabat ieri sera in finale sul Marocco.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, altra brutta prova. Iervolino e Faggiano, tifosi chiari: "Servono investimenti milionari"
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"