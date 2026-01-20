TMW Radio Stefano Re Cecconi sulla Lazio: "Era Lotito giunta al termine. Non c'è emozione"

Stefano Re Cecconi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, per analizzare il momento della Lazio:

Che fotografia fai del momento complicato della Lazio?

"Quando si verificano questi risultati si entra in un turbillon dove tutto diventa negativo e dove finisci anche per peggiorare la situazione. Il punto è che anche i giocatori quando vedono una società non ambiziosa e che naviga esclusivamente a vista iniziano comprensibilmente a pensare a ciò che potrebbero fare dopo in carriera. La verità è che ci sono storie che hanno un inizio ed una fine e quella di Lotito alla presidenza è arrivata alla fine. Questa società non è piu in grado di tenere la Lazio a questi livelli, punto. Ci tengo infine a dire che questa tifoseria è meravigliosa. Ieri hanno anche dedicato uno striscione a papà e pensare al fatto che questi ragazzi non possano ambire a qualcosa di importante è un peccato".

Qual è il fattore che sta pesando di più quindi?

"Il fatto è che il calcio è emozione e questo da parte di chi dirige manca. Da parte del pubblico invece è stato incredibile vedere così tanti abbonati in una situazione simile. I calciatori forti possono anche andare via, ma non puoi continuare ad indebolirti come si sta facendo. Invece qui c'è un movimento importante e un bacino di tifosi di alto livello e, per quanto in passato ci siano state delle difficoltà, non significa che si debba rimanere nella sofferenza".