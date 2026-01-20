Stefano Re Cecconi sulla Lazio: "Era Lotito giunta al termine. Non c'è emozione"
Stefano Re Cecconi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, per analizzare il momento della Lazio:
Che fotografia fai del momento complicato della Lazio?
"Quando si verificano questi risultati si entra in un turbillon dove tutto diventa negativo e dove finisci anche per peggiorare la situazione. Il punto è che anche i giocatori quando vedono una società non ambiziosa e che naviga esclusivamente a vista iniziano comprensibilmente a pensare a ciò che potrebbero fare dopo in carriera. La verità è che ci sono storie che hanno un inizio ed una fine e quella di Lotito alla presidenza è arrivata alla fine. Questa società non è piu in grado di tenere la Lazio a questi livelli, punto. Ci tengo infine a dire che questa tifoseria è meravigliosa. Ieri hanno anche dedicato uno striscione a papà e pensare al fatto che questi ragazzi non possano ambire a qualcosa di importante è un peccato".
Qual è il fattore che sta pesando di più quindi?
"Il fatto è che il calcio è emozione e questo da parte di chi dirige manca. Da parte del pubblico invece è stato incredibile vedere così tanti abbonati in una situazione simile. I calciatori forti possono anche andare via, ma non puoi continuare ad indebolirti come si sta facendo. Invece qui c'è un movimento importante e un bacino di tifosi di alto livello e, per quanto in passato ci siano state delle difficoltà, non significa che si debba rimanere nella sofferenza".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.