Ufficiale Taranto, il nuovo innesto arriva dalla Serie C: Mastrangelo in prestito dal Guidonia

La SS Taranto comunica di aver acquisito, con la formula del prestito gratuito sino al termine della stagione, le prestazioni sportive del portiere Emanuele Mastrangelo. Estremo difensore, nato il 12 maggio 2006 e alto 187 cm, Mastrangelo arriva dal Guidonia Montecelio, club militante nel campionato di Serie C.

Il giovane portiere ha avviato il proprio percorso tra i senior nella stagione 2023/2024, collezionando le prime presenze in Serie D con la maglia della Lvpa Frascati, totalizzando 7 presenze complessive tra campionato e playoff. Nella stagione successiva, con il Guidonia Montecelio, è stato protagonista della promozione in Serie D, chiudendo l’annata con 36 presenze e 13 clean sheet, numeri che ne certificano affidabilità e crescita.

Con il trasferimento in rossoblù, Mastrangelo entra a far parte del gruppo portieri della SS Taranto, mettendosi a disposizione dello staff tecnico e contendendosi una maglia da titolare con gli altri estremi difensori presenti in rosa.

La SS Taranto desidera inoltre ringraziare il Guidonia Montecelio per la collaborazione, la disponibilità e la professionalità dimostrate, che hanno consentito la buona riuscita della trattativa.

La società rivolge al neo arrivato un caloroso benvenuto, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia rossoblù.