Le partite di oggi: il programma di lunedì 24 novembre
Si chiude stasera il dodicesimo turno di Serie A: in campo Torino contro Como e Sassuolo contro Pisa. Oltre a Serie B e Serie C, in Europa c'è spazio poi anche per Premier League e Liga con protagoniste delle big internazionali come Manchester United e Siviglia. Di seguito il programma completo di lunedì 24 novembre:
INGHILTERRA – Premier League
21:00 – Manchester Utd vs Everton
ITALIA – Serie A
18:30 Torino vs Como
20:45 Sassuolo vs Pisa
ITALIA – Serie B
20:30 – Sampdoria vs Juve Stabia
ITALIA – Serie C (Girone B)
20:30 – Livorno vs Torres
20:30 – Perugia vs Vis Pesaro
SPAGNA – LaLiga
21:00 – Espanyol vs Siviglia
