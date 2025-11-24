Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di lunedì 24 novembre

Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis

Si chiude stasera il dodicesimo turno di Serie A: in campo Torino contro Como e Sassuolo contro Pisa. Oltre a Serie B e Serie C, in Europa c'è spazio poi anche per Premier League e Liga con protagoniste delle big internazionali come Manchester United e Siviglia. Di seguito il programma completo di lunedì 24 novembre:

INGHILTERRA – Premier League
21:00 – Manchester Utd vs Everton

ITALIA – Serie A
18:30 Torino vs Como
20:45 Sassuolo vs Pisa

ITALIA – Serie B
20:30 – Sampdoria vs Juve Stabia

ITALIA – Serie C (Girone B)
20:30 – Livorno vs Torres
20:30 – Perugia vs Vis Pesaro

SPAGNA – LaLiga
21:00 – Espanyol vs Siviglia

